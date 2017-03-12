İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu'na Türk bayrağı asıldı

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak, bina içerisinden biri tarafından indirilerek yerine Türk bayrağı çekildi. Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağı asıldı. Olayın Hollandalı konsolosluk yetkililerinin inisiyatifi ile gerçekleştiği bildirildi.

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto eden vatandaşların, Beyoğlu'nda bulunan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla sabah saatlerinde başkonsolosluk önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki göstererek çeşitli sloganlar atıyor.

YENİDEN HOLLANDA BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Hollanda bayrağı indirildikten sonra çekilen Türk bayrağı indirildi yerine yeniden Hollanda bayrağı çekildi. Gönderdeki Hollanda bayrağı çatıya nasıl çıktığı anlaşılamayan bir kişi tarafından yaklaşık yarım saat önce indirilmiş yerine Türk Bayrağı çekilmişti.





16 Nisan'daki referandumla ilgili olarak Hollanda'da yaşayan Türklerle buluşmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ülkeye gelişi engellenmişti.



Bu engellemenin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmek için karayolu ile Almanya'dan yola çıktı. Ancak Hollanda güvenlik güçlerinin sert bir müdahalede bulunduğu Bakan Kaya, saatler sonra Almanya'ya dönmüştü. Kaya bu öğlen saatlerinde de İstanbul'a döndü.