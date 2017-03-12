  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
  • Avrupa'dan bir engelleme daha ! Bu kez İsveç...
  • Bakan Kaya, polis eşliğinde Hollanda'dan sınır dışı edildi
  • Erdoğan: Putin YPG'ye sıcak bakmıyor
  • Hollanda polisi toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı

İSTANBUL'DAKİ HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu'na Türk bayrağı asıldı

Hollanda'nın İstanbul Taksim'de bulunan başkonsolosluk binasına Hollanda bayrağı indirilerek Türk bayrağı asıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak, bina içerisinden biri tarafından indirilerek yerine Türk bayrağı çekildi. Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağı asıldı. Olayın Hollandalı konsolosluk yetkililerinin inisiyatifi ile gerçekleştiği bildirildi.

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto eden vatandaşların, Beyoğlu'nda bulunan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla sabah saatlerinde başkonsolosluk önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki göstererek çeşitli sloganlar atıyor.

YENİDEN HOLLANDA BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Hollanda bayrağı indirildikten sonra çekilen Türk bayrağı indirildi yerine yeniden Hollanda bayrağı çekildi. Gönderdeki Hollanda bayrağı çatıya nasıl çıktığı anlaşılamayan bir kişi tarafından yaklaşık yarım saat önce indirilmiş yerine Türk Bayrağı çekilmişti.

bakan_7740_1.jpg

16 Nisan'daki referandumla ilgili olarak Hollanda'da yaşayan Türklerle buluşmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ülkeye gelişi engellenmişti.

Bu engellemenin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmek için karayolu ile Almanya'dan yola çıktı. Ancak Hollanda güvenlik güçlerinin sert bir müdahalede bulunduğu Bakan Kaya, saatler sonra Almanya'ya dönmüştü. Kaya bu öğlen saatlerinde de İstanbul'a döndü.

hollanda_8539.jpg

1018
-
Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...
Hollanda'dan ilk açıklamaHollanda'dan ilk açıklama
Alperenler BBP'ye başkaldırdıAlperenler BBP'ye başkaldırdı
Darbe girişimi Line'dan koordine edilmişDarbe girişimi Line'dan koordine edilmiş
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldıHollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı
Bu fotoğraflar Mehmet Dişli'yi yalanlıyorBu fotoğraflar Mehmet Dişli'yi yalanlıyor
FOX TV ile Murat Güloğlu'nun yolları ayrıldıFOX TV ile Murat Güloğlu'nun yolları ayrıldı
Esad'dan ABD'ye karşı sürpriz çıkışEsad'dan ABD'ye karşı sürpriz çıkış
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS