İstanbul'daki Hollanda başkonsolosluğunda bugün...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türk Başkonsolosluğu'na alınmaması üzerine İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu önündeki protestolar için alınan güvenlik önlemleri sabah da devam etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Hollanda'nın Roterdam kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na girişine Hollanda polisi tarafından izin verilmemişti. Bakan Kaya'nın yaşadığı durumu protesto etmek için binlerce vatandaş Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki Hollanda Başkonsolosluğu'nun önünde toplanmıştı. Protestolar gece boyunca devam ederken, İstanbul Emniyeti de konsolosluk binasının çevresinde güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Protestolar sabaha karşı son bulurken, polisin konsolosluk binasının önündeki güvenlik önlemlerinin sabahın ilk ışıklarıyla beraber devam ettiği görüldü. Öte yandan, İstiklal Caddesi'nden geçen birkaç vatandaşın konsolosluk binasının önünde durarak Türk Bayrağı salladığı görüldü.