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İSTANBUL'DAKİ KORKUNÇ OLAYDA 'HIRSIZLIK' VE 'CİNAYET' İDDİALARI

İstanbul'daki korkunç olayda 'hırsızlık' ve 'cinayet' iddiaları

İstanbul Ataşehir’de bulunan öğrenci yurdunda genç kızın intihar girişiminin altından "hırsızlık" ve "cinayet" iddiaları çıktı.

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Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar ve Leyla Ünal'ın haberine göre, müdür Nezahat Y., 2 kızı odasına çağırdı. Banu K., yurt müdürüne takıları kendisinin aldığını itiraf etti. Banu K., daha sonra 4’üncü kattaki odasına gitti. Bir süre sonra aynı odada kalan E.İ.S. de içeriye girdi. Banu K., arkadaşının gözü önünde 4’üncü katın penceresinden aşağı atladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ İDDİASI

Banu K.’nın arkadaşı E.İ.S. polise verdiği ifadede “Banu çaldığını itiraf etti.Müdürün odasından çıkıp odasına geçti. Peşinden gittim. Beni kolumdan tutup pencere kenarına getirdi. Masaya çıkıp kendisini pencereden attı” dediği öğrenildi.

Yurt Müdürü Nezahat Y. de intihara kalkışan genç kızın hırsızlığı itiraf ettiğini söyledi.

Banu K.’nın oda arkadaşı E.İ.S. ise konuşmaktan kaçındı. Genç kızın babası, intihara teşebbüs iddialarını reddederek “Kızımın da psikolojisi bozuldu” dedi.

‘BU BİR CİNAYETTİR’

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünündeki bekleyişini sürdüren Banu K.’nın ailesine göre olay bir cinayet. Baba Sezai K., “Yurt müdürü beni aradı ve ‘Kızınız kaza geçirdi, acil gelmeniz gerekiyor’ dedi. Tatil sonrası İstanbul’a gelmişti. Yurda yerleştiğini söyledi ama sıkıntısı olduğunu söylememişti. Meğer oda arkadaşıyla sorun yaşıyormuş. Kızımın psikolojik sorunu yoktu. Olay 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için, erkek arkadaşıyla yaşadığı sorun yüzünden intihar etmiştir süsü vermek istediler. Kızımın erkek arkadaşı yoktu. Yurt yönetimi ve oda arkadaşları kızıma psikolojik baskı uyguladılar. Baskıyla intihara teşebbüs ettirdiler, bu bir cinayet” dedi.

Banu K.’nın ağabeyi Umut K. da kardeşinin intihar girimişinden bir gece önce yaşananları “Oda arkadaşımla tartıştım. Beni odaya kilitledi. Görevlilere haber vermeme izin vermiyor. Yardım et, korkuyorum” diye anlattığını söyledi. Aile, kızlarının intihar ettiğine inanmadığını belirtti. Ailenin, olayla ilgili savcılığa şikâyette bulunduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Habertürk
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