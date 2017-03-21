İstanbul’daki nevruz kutlamasında ‘bayrak’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Topkapı Kültür Park’ta düzenlenen resmi Nevruz Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türk Cumhuriyetleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk Cumhuriyetleri temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

NEVRUZ, DÜNYANIN EN ESKİ BAYRAMLARINDAN BİRİ

Törende bir konuşma yapan Coşkun Yılmaz, Nevruz Bayramı’nın dünyada kutlanan en eski ve en köklü bayramlardan biri olduğunu söyledi. Nevruz’un birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Nevruz geleneği, Türkistan’dan Kafkaslara, Balkanlara, Anadolu’ya değin asırları kucaklayan bir birikime ve zenginliğe sahiptir. Nevruz, milletimiz için ‘yeni gün’ün, yeni bir başlangıcının, tabiatla beraber insanın canlanacağının işaretidir” diye konuştu.

NEVRUT ATEŞİ’DEN ATLADILAR

Nevruz kutlamaları daha sonra çeşitli folklor, dans gösterileri ve mini konserlerle devam etti. Tören alanında bulunanlar, gösterilerin ardından yakılan Nevruz ateşinden atladılar.Vasip Şahin ve Kadir Topbaş ise alanda demir dövenleri izledi. Katılımcılar, Nevruz Bayramlarının simgelerinden olan renkli yumurtaları tokuşturdu. Kutlama sonunda katılan tüm davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.

VALİ ŞAHİN’İN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise kutlamaların ardından Nevruz Bayramı nedeniyle verdiği mesajda herkesin Nevruz bayramını kutladı. Şahin, “Yüzyıllardır, Anadolu’ya kadar olan Türk coğrafyasında bu kültürün yaşadığı diğer milletlerin bulunduğu noktada bu bayramı kutluyoruz. Nevruz bayramını geleneksel olarak kutluyoruz. Bunu güzel bir törenle İstanbul’da icra ederek gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

TÖREN SONRASI BAYRAK GERİLİMİ

Törenin sonlarında doğru ise alanda bayrak tartışması krizi yaşandı. Kutlamalara Kerkük’ten katılan Ayhan Türkmen isimli bir Türkmen kadını, açmak istediği Türkmeneli Bayrağının zabıtalarca engellendiğini iddia etti. Türkmen “Fotoğraf çektirmek için bayrak açtık. Görevliler gelip engel oldu. Kerkük’te açamıyoruz, burada anavatanımızda açamıyoruz. Nerede açacağız” diye tepki gösterdi.