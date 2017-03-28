İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü

İstanbul'daki özel bir hastanedeki yoğum bakım ünitesinde çalışan hasta bakıcının halay çekip göbek attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Görüntülerde, yaşam savaşı veren hastaların arasındaki hasta bakıcı, yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor. Görevlinin dansına eşlik eden eşyalarsa hijyenik eldivenler oldu. İşte mendil yapıp salladığı, üzerine öksürdüğü eldivenleri elinde salladıktan sonra temiz eldivenlerin arasına koyan sağlık görevlisinin sosyal medyada tepkilere neden olan o görüntüleri.