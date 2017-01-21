İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı

Dün gece Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binalarına tek atımlık lav roketi ile düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sol bir örgüte ait deliller ele geçirdi.



PARMAK ZİLİ LAV ROKETİNDEKİ İZLE EŞLEŞTİ



Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık lav roktetinin alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Tunç'un kaydıyla eşleştiği öğrenildi.



15 ADRESE OPERASYON, 5 GÖZALTI



Bu gelişmeler üzerine TEM ekipleri sabah saatlerinde saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DHKP-C'den kaydı bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

