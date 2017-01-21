İSTANBUL'DAKİ SALDIRILARLA İLGİLİ 5 GÖZALTI

İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece tek atımlık lav silahlarıyla düzenlenen saldırılar sonrasında DHKP-C'ye yönelik 15 adrese operasyon düzenledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 

Dün gece Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binalarına tek atımlık lav roketi ile düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sol bir örgüte ait deliller ele geçirdi.

PARMAK ZİLİ LAV ROKETİNDEKİ İZLE EŞLEŞTİ

Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık lav roktetinin alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Tunç'un kaydıyla eşleştiği öğrenildi.

15 ADRESE OPERASYON, 5 GÖZALTI

Bu gelişmeler üzerine TEM ekipleri sabah saatlerinde saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DHKP-C'den kaydı bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
 

DHA
571
Gelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezasıGelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezası
Türkiye'de ele geçirildi !Türkiye'de ele geçirildi !
MHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtimMHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtim
"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı
Kamyon şoförü intihara kalkıştıKamyon şoförü intihara kalkıştı
9 yaşında ilkokulu bitirdi9 yaşında ilkokulu bitirdi
AK PARTİ BİNASINA ROKETATARLI SALDIRIAK PARTİ BİNASINA ROKETATARLI SALDIRI
Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü 2 yaralıAmbulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü 2 yaralı
Şimşek'ten o iddialara yalanlamaŞimşek'ten o iddialara yalanlama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS