İstanbul'daki Suriyeliler Taksim'de... Kimi halay çekti kimi ise...

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen birçok İstanbullunun yanı sıra farklı ülkelerden gelen birçok turistte akşamın erken saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi'ne akın etti. Suriyeli ve Iraklı turistler 2017'ye ellerinde kendi bayraklarıyla Taksim meydanında girdi. Ülkelerinde yaşanan için savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler yeni yıla mendil satarak girerken İstanbul'a gezmek için gelen Suriyeli turistler yeni yıla halay çekerek girdi. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında eğlenceler devam ederken yeni yıla trafik ışıklarında mendil satarak giren Suriyeliler yürekleri burktu.

Yeni yıla girilen dakikalarda sevinç gösterileri yapan turistler halay çekip dans ettiler. Saat tam 00.00'da yeni yılın gelişini kutlayan Suriyeli ve Iraklı turistler birbirlerine sarılarak ve birbirleri omuzlarına alarak sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülü arama yaprak farklı şehirlerdeki yakınlarının yeni yılını kutladı.

Görüntülü arama programında annesiyle konuşan bir kadın yeni yıla girdiğini basın mensuplarından öğrendi. Yeni yıla girildiği basın mensuplarından duyan kadın şaşırarak, "Annecim yeni yıla girmişiz yeni yılını kutlarım" dedi.