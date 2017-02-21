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İSTANBUL'DAKİ TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

İstanbul'daki trafik magandası kamerada

İstanbul Altınşehir'de drift yaparak araçların arasında "makas" atan trafik magandası adeta faciaya davetiye çıkardı.

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İstanbul Altınşehir'de geçtiğimiz hafta sonu kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Altınşehir yolunda ilerleyen araçlara aldırmadan drift atarak ilerleyen trafik magandası adeta faciaya davetiye çıkardı. Bir arkadaşı tarafından arkadan gelen başka bir araçla kayda alınan magandanın drift yaparak trafikteki araçların arasında "makas" atarak ilerlediği görülüyor.

Kendisinin dışında trafikteki diğer yolcuların da hayatını tehlikeye atan sürücünün, görüntülerde bir süre drift yaparak yol aldığı görülüyor.

İHA
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