İstanbullulara bir müjde daha: Yeni bir tramvay hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüp'te yaptığı yatırımların toplu açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eminönü'nden Eyüp'e uzanacak ve Haliç sahilden geçecek bir tramvay hattı yapılacağı müjdesini verdi. Törende konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise , " 1994 senesinde başlayan belediyecilikteki marka yatırım çizgisi artarak devam ediyor. Bugün bu berekete çok kıymetli bir halka daha ekleniyor. Eyüp Sultan bu memnuniyeti hak ediyor " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle Eyüp'te hayata geçirilen yatırımların toplu açılış töreni Eyüp İSKİ Şubesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dev yatırımlar Eyüp'te hayat buluyor

Düzenlenen törende Eyüp İSKİ Hizmet Binası, Eyüp Ağaçlı, Akpınar ve Çiftalan Mahalleleri Atıksuyu ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Eyüp Akpınar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Kemerburgaz Mahallesi İçmesuyu HattıYapımı açılışı yapıldı. Törende ayrıca, İslambey Mahallesi Atısuyu ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Kemerburgaz Atıksu İnşaatı ve İslam Bey Yağmursuyu Tünel inşaatının ise temelleri atıldı.

Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş göreve geldikleri günden bu güne İstanbul'a 98 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Nüfusu geçmişte 7 milyon civarındayken İstanbul'a haftada ancak bir kere su veriliyordu. İstanbul'un artık su problemi yok. Kurduğumuz ileri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde denizlerimize atık su dökülmüyor. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde bu kentin sevdalısı olarak başlattığı yerel yönetim mantığını ve anlayışını devam ettiriyoruz. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Eyüp ilçemize metro geleceği hayal dahi edilemezdi. Şu anda iki tane metro hattı Eyüp'ten geçiyor. Şimdilerde yeni başladığımız Eminönü'nden Haliç boyunca sahilden Eyüp'e giden tramvay hizmet verecek. İhalesi ve yer teslimleri yapıldı,başladı ve devam ediyor. " dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise yaptığı konuşmada, çok memnun olduğunu ve bu memnuniyetinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi, "Çünkü 1994 senesinde başlayan belediyecilikteki marka yatırım çizgisi artarak devam ediyor. Bugün bu yatırımlara çok kıymetli bir halka daha ekleniyor. Eyüp Sultan bu memnuniyeti hak ediyor,bekliyor. Çünkü Eyüp Sultan'ımız tarihi, kadim bir ilçe. Dolayısıyla alt yapısı da çok özel bir müdahale gerektiren bir ilçe. Böyle bir özelliğimiz var, önceliğimiz var. Sadece kadim bir ilçe olmakla kalmayıp aynı zamanda artan nüfusuyla; tapu sorunlarını, imar sorunlarını geride bırakan çizgisiyle çok dinamik bir ilçe, yerleşimleri çok değişken bir ilçe. Bu sebeple de altyapı yatırımlarını hak ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere İSKİ Genel Müdürümüze ve tüm personeline saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah durmak yok, yola devam diyorum.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri; İslambey Mahallesi Atık suyu ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı, Kemerburgaz Atık su İnşaatı ve İslam Bey Yağmursuyu Tünel inşaatının temel atma törenini butona basarak gerçekleştirdiler, açılışı yapılan yerler için de sahnede kurdele kestiler.