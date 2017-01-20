İstanbullulara kar sürprizi: Sokağa çıkanlar inanamadı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları şakına çevirdi. Geçtiğimiz hafta kar çok etkili yağmıştı ve vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. İstanbul'u terk eden kar yağışı bugün tekrar başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.