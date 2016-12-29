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İSTANBUL'U FIRTINA VURDU: 60 BİNANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul'u fırtına vurdu: 60 binanın çatısı uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 24 ağaç, 5 direk devrildi, 60 binanın çatısı uçtu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) fırtınanın bilançosunu açıkladı. Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç 1 vinç devrildi.

İBB ekiplerinin dün gece yarısından itibaren tüm ekipleriyle ana arterler ve kavşaklarda tedbirlerini aldığı hatırlatıldı. Tedbirler için 932 araç ve iş makinesi 3437 personel görev yaparken, kritik noktalarda buzlanmayı önlemek için 110 ton tuz kullandı. Saatte hızı 90 km" ye ulaşan fırtına nedeniyle minibüs, kamyon, TIR gibi yüksek kasalı araçların köprü ve viyadüklerden yavaş seyretmeleri uyarısında bulunulurken, uyarılara rağmen meydana gelen kazalara ekiplerin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

İBB'nin açıkladığı bilgilere göre, ana arterlerde 21'i yaralamalı toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Fırtına nedeniyle 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç ve 1 vinç devrildi. İstanbul genelinde kritik noktalara vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. Ayrıca Zeytinburnu spor salonunda 498 evsiz misafir ediliyor.

DHA
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