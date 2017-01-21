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İSTANBUL'U KANA BULAMAYA ÇALIŞAN TERÖRİST BELİRLENDİ

İstanbul'u kana bulamaya çalışan terörist belirlendi

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına dün lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen DHKP/C'li Şerif Turunç'un aranan teröristler listesinde olduğu bildirildi.

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Saldırıları gerçekleştirenlerden birinin terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi.

Saldırganın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi.

Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiği bildirildi.

Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat olabileceği üzerinde duruyor.

AA
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