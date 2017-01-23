İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'nın bazı mahalleleri yarın elektrik alamayacak.

Anadolu yakası (24 Ocak)



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4. ve 9. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97, Yeditepe, 141, Ulu Önder, 2, Mareşal Fevzi Çakmak, 41, 43. ve 44, Yavuz Sultan Selim, 37, 48. ve 93. sokaklar.



Çekmeköy'de 11.00-13.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, Ulubatlı Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklar, Mehmet Akif Mahallesi Dalyan, Aydın Menderes, Ray, Ulubatlı Hasan, Bilen, Hendek, Mesut, Nazlı, Yankı sokaklar, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Esila, Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, Çağlayan, Şebnem, Rahmet, Akarsu, Ulubatlı Hasan, 14.00-16.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Selen, Yudum, Turgut Özal sokaklar.



Kadıköy'de 10.00-12.00 saatlerinde Osmanağa Mahallesi Çilek, Süleyman Paşa, Mürver Çiçeği, Kuşdili, General Asım Gündüz, Nihal, Ali Suavi, Nal sokaklar.



Sancaktepe'de 10.00-12.00 saatlerinde İnönü Mahallesi Aşık Veysel, Biçer, İstek, Havuz, Işık, Termal, İnönü, Ankara, Akbudak sokaklar.



Şile'de 11.00-13.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, Bektaş, Sanatçılar, Sultan, Ağlayankaya, İsmet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, Dalgıç, Dalyan, Çakıl, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, Yalçın, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz, Yaşam, Fabrika sokaklar.



Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Seçkin, Ünver, Ayazpınar, Barınak, Adnan Menderes, Fettah Başaran, Gölbaşı, Çayırlar, Demokrasi, İrfan, Gurbet, Duru, Okyanus sokaklar."



Avrupa yakası (25 Ocak)



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 8 ilçenin bazı bölgelerine 25 Ocak Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.



Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece'de 00.00-09.00 saatlerinde Fatih Mahallesi 832. Yanyol Sokak ve civarı elektrik alamayacak.



Esenyurt'ta 00.00-09.00 saatlerinde, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak ve civarında, 08.00-11.00 saatlerinde Osmangazi Mahallesi, Papatya Caddesi, Aslanağzı Sokak ve civarında, 09.00-12.00 saatlerinde İstiklal Mahallesi, Esen Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi Mahallesi, Zakkum Sokak, Oya Çiçeği Sokak, Başak Sokak, Oğlak Sokak ve civarında, 14.00-17.00 saatlerinde Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Silivri'de 09.00-12.00 saatlerinde, Alibey Mahallesi, Aziz Sokak, Başkomutan Caddesi, Akçeşme Sokak, Kızkapan Sokak, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Sokak ve civarına, 13.00-15.00 saatlerinde Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı, Hastane Caddesi, Çetin Sokak, Çayır Sokak, Çimen Sokak, Akgün Silivrili Caddesi, Karamusatafa Caddesi ve civarına elektrik verilmeyecek.



Bağcılar'da, Çınar Mahallesi, 12/9. Sokak, 12/5 Sokak, 12/7. Sokak, 13/6. Sokak, 13/7. Sokak, 14. Sokak, 13. Sokak, 13/10. Sokak, 15. Sokak, 12/7A Sokak, 12/8. Sokak, 13/9. Sokak, 13/8. Sokak ve civarı;



Esenler'de Fatih Mahallesi, 220. Sokak, 222. Sokak, 229. Sokak, 227. Sokak, 223. Sokak, 228. Sokak, 224. Sokak, 230. Sokak, 231. Sokak, Fatih Caddesi, Gelibolu Caddesi ve civarı, 09.00-12.00 saatlerinde elektrik alamayacak.



Arnavutköy'de, Haraççı Mahallesi, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi, Hadımköy Mahallesi, Sıhhiye Sokak ve civarında, 10.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Güngören'de, 10.00-18.00 saatlerinde Merkez Mahallesi, Refah Sokak, Gençosman Mahallesi, Dilber Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.



Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi, Paşazade Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve civarı, 10:00-14:00 saatlerinde elektrik alamayacak.