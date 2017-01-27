İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da 28 Ocak Cumartesi günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'un her iki yakası Avrupa ve Anadolu'da etkili olması beklenen elektrik kesintiler ne kadar sürecek? İşte İstanbul'da elektrik verilemeyecek olan ilçeler ve saat dilimleri...

28 Ocak Cumartesi Anadolu Yakası Elektrik Kesintisi



Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre;



Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



28 Ocak Cumartesi Avrupa Yakası Elektrik Kesintisi



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla;



Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.



Esenler'de, Havalimanı Mahallesi, Gaziler Çıkmazı, Güner, Gecikmez, Gezi, Gündeş, Gelişim, Genelge, Gazipaşa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokakları ile Uludağ Caddesi ve civarı 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.



Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, Ormanlı, Yalıköy, Kalfa, Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarına 09.00-11.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Sarıyer'de, Yeniköy Mahallesi, Fırın, Define, Yeniköy Yağhanesi, Güzel Köşkler, Simitçi Salih, Yasemen sokakları ile Sait Halim Paşa Caddesi ve civarında 10.00-12.00 saatlerinde elektrikkesintisi uygulanacak.



Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarı 19.00-21.00 saatlerinde elektrik alamayacak.