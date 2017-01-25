İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

İstanbul'un bazı ilçelerine elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçesinde bazı bölgelere elektrik verilmeyecek.

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İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı  bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 28  Ocak'ta planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla, Küçükçekmece'de,  İstasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik  kesintisi yapılacak.

Esenler'de, Havalimanı Mahallesi, Gaziler Çıkmazı, Güner, Gecikmez,  Gezi, Gündeş, Gelişim, Genelge, Gazipaşa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokakları  ile Uludağ Caddesi ve civarı 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.

Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, Ormanlı, Yalıköy, Kalfa,  Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarına 09.00-11.00 saatlerinde elektrik  verilmeyecek.

Sarıyer'de, Yeniköy Mahallesi, Fırın, define, Yeniköy Yağhanesi, Güzel  Köşkler, Simitçi Salih, Yasemen sokakları ile Sait Halim Paşa Caddesi ve  civarında 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarı 19.00-21.00  saatlerinde elektrik alamayacak.

AA
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