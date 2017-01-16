İSTANBUL’UN KARI NEW YORK TİMES’TA

İstanbul’un karı New York Times’ta

Geçen hafta İstanbul’u esir alan karlı günler, New York Times köşe yazarı Tim Arango’nun köşe yazısına konu oldu.

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“ Kar, gergin Türkiye’nin acılarına sihirli bir merhem oldu” başlığı ile New York Times’da çıkan yazıda, Orhan Pamuk’un yanısıra, öykü yazarı Aylin Sökmen’in aşağıdaki satırlarına da yer verildi:

“ İstanbul’a yağan kar, son haftalarda yaşanan travmalardan sonra, sanki bir kurtarıcı gibi şehre indi. Bugünlerde, düşen kar taneciklerini seyretmek, sıcacık bir yuvası olan şanslılara rahatsızlıklarından uzaklaşmayı sağlayacak bir güven hissi aşılasa da, bazıları için  hala  hayatta kalma savaşından öte bir anlam taşımıyor.

Yaşamımızdan alınan bu mola, geçmişi hatırlama, masumiyet, çocukluğa duyulan özlem gibi derin duyguları da uyandırdı hepimizde.

Ne yazık ki,  şehrin, memleketin ve hayatlarımızın  kontrol edilemez anlatısını tekrar dinlemeye başlamak, çok uzun sürmeyecek.  “  ,

Tim Arango’nun New York Times’da çıkan yazısını okumak için tıklayın.

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