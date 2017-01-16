İstanbul’un karı New York Times’ta

“ Kar, gergin Türkiye’nin acılarına sihirli bir merhem oldu” başlığı ile New York Times’da çıkan yazıda, Orhan Pamuk’un yanısıra, öykü yazarı Aylin Sökmen’in aşağıdaki satırlarına da yer verildi:

“ İstanbul’a yağan kar, son haftalarda yaşanan travmalardan sonra, sanki bir kurtarıcı gibi şehre indi. Bugünlerde, düşen kar taneciklerini seyretmek, sıcacık bir yuvası olan şanslılara rahatsızlıklarından uzaklaşmayı sağlayacak bir güven hissi aşılasa da, bazıları için hala hayatta kalma savaşından öte bir anlam taşımıyor.

Yaşamımızdan alınan bu mola, geçmişi hatırlama, masumiyet, çocukluğa duyulan özlem gibi derin duyguları da uyandırdı hepimizde.

Ne yazık ki, şehrin, memleketin ve hayatlarımızın kontrol edilemez anlatısını tekrar dinlemeye başlamak, çok uzun sürmeyecek. “ ,

Tim Arango’nun New York Times’da çıkan yazısını okumak için tıklayın.