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İSTANBUL’UN SEMTLERİ BU SERGİDE

İstanbul’un semtleri bu sergide

Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ressam Aysel Özkan’ın, “İstanbul’un Renklerle Dansı” isimli sergisi açıldı.

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Sanatçı Aysel Özkan’ın İstanbul’u geçmişi ve bugünkü haliyle anlatan eserleri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Balat’tan Ortaköy’e, Piyer Loti’den Salacak’a, Galata Kulesi’nden Süleymaniye’ye İstanbul’un farklı semtlerini, sokaklarını, tarihi mekânlarını, mimarisini anlatan resimler sergilendi. Özkan, sergisinde renkten renge geçip doğanın gücünü kullanarak, İstanbul’u tüm gizemi ve güzellikleriyle sundu. Sergisi 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

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