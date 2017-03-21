İstanbul’un semtleri bu sergide

Sanatçı Aysel Özkan’ın İstanbul’u geçmişi ve bugünkü haliyle anlatan eserleri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Balat’tan Ortaköy’e, Piyer Loti’den Salacak’a, Galata Kulesi’nden Süleymaniye’ye İstanbul’un farklı semtlerini, sokaklarını, tarihi mekânlarını, mimarisini anlatan resimler sergilendi. Özkan, sergisinde renkten renge geçip doğanın gücünü kullanarak, İstanbul’u tüm gizemi ve güzellikleriyle sundu. Sergisi 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.