İstanbul'un tarihi su yolu sistemi film oluyor

Sinema sektöründe meraklan beklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı destekleme kurulu kararları açıklandı. Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre aralarında ünlü yönetmen ve yapımcıların da olduğu uzun metraj sinema filmlerinin yanısıra, belgesel ve animasyon filme toplam 6.540.000 TL tutarında destek kararı alındı.

İstanbul için önemli destek

Kararlar ile dünya çapında bir şaheser olan ve dünyada halen çalışan tek tarihi su yolu sistemi olan İstanbul’un Tarihi Su Yolu Sisteminin de belgesel film haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Kartpostal Güzelliğinde 55 km’lik bir hat

55 kilometre uzunluğa sahip bir mesafeden, hiçbir güç olmadan yaklaşık 500 yıldır İstanbul’a su taşıyan dev su sistemi üzerinde tarihi kemerler, dev su bendleri, galeriler ve çeşmeler yer alıyor. Belgrad Ormanı’ndan başlayan ve İstanbul’un merkezine ulaşan hat üzerinde bir çok noktası adeta kartpostal güzelliğinde eserler bulunuyor.

Dünyada halen çalışan Tek Tarihi Su Yolu Sistemi İstanbul’da…

Belgesel, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan ve imparatorluk hazinesinden çok büyük bir bütçe ile inşa edilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönem suya kavuşmasını ve ayakta kalmasını sağlayan 40 Çeşme Su Yolu Sistemi’ni konu alıyor. Yaklaşık 500 yıldır İstanbul’a su taşımaya devam eden ve dünyada halen çalışan tek tarihi su yolu sistemini detayları ile ele alıyor. 40 Çeşme Su Yolu Sistemi İstanbul’un kültür hazinesinin en önemli yapı taşlarından biri olarak bugün Sultangazi ve Eyüp İlçeleri’nin sınırlarında yer alıyor.

Belgeselin Yönetmeni Umut Mete Soydan

Belgeselin Yapımcılığını ve Yönetmenliğini, Türk Sineması’nın 100.yıl projeleri kapsamında dünya su mimarisinin başyapıtı olarak ifade edilen Mağlova Su Kemeri’nin Belgeselini hazırlayan Umut Mete Soydan yapacak. Soydan Mağlova Belgeseli’nin yanısıra son yıllarda hazırladığı 7 Tepeli İstanbul, Narmanlı Han ve Katsayı belgeselleri ile de dikkat çekmişti.