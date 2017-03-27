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İSTAVRİT SEVENLERE KÖTÜ HABER: ÇIKMIYOR

İstavrit sevenlere kötü haber: Çıkmıyor

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, istavrit avında bu sezon oldukça düşüş olduğunu, avcılığın beklentilerin çok altında kaldığını söyledi.

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Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gırgır teknelerinin istavrit ve mezgit avı gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamsi avında olduğu gibi istavrit avının da beklentileri karşılamadığını dile getiren Arslan, "Kısım kısım avcılık gerçekleştiriyor. Geçen sene bin kasa istavrit avlayan tekneler şu anda 50-100 kasa av gerçekleştiriyor. İstavrit avında bu sezon oldukça düşüş var, avcılık beklentilerin çok altında kaldı. Tezgahlara da az miktarda balık geliyor." dedi.

Arslan, küçük teknelerin avcılığın az olması nedeniyle istavrite ağ atmadığına dikkati çekerek, "Şu anda istavritin bol olması gereken zaman ancak tersi bir durum var. Belki nisan ve mayıs aylarında artış olabilir çünkü o zamanda balık kıyıya gelmeye başlıyor, böyle bir ümidimiz var." diye konuştu.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını anımsatan Arslan, "Şu anda mezgit avı çok da değil, az da değil, av yasağından sonra tezgahlarda deniz ürünü olarak mezgit görebiliriz ancak fiyatlar yükselecek. 20 liraya çıkabilir çünkü gırgır tekneleri denizden çekilecek. Yalnızca küçük tekneler avcılık yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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