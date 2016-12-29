İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

İşte 2017 AGİ ücretleri

2017 yılı için brüt asgari ücret net 1404, brüt 1777 lira oldu. Böylece yeni yıldaki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri de belli oldu.

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2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler Asgari Geçim İndirimi'ne çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) MİKTARI NE KADARDI?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;

Bekar - 123,53 TL
Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

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