İşte 2017 AGİ ücretleri

2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler Asgari Geçim İndirimi'ne çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) MİKTARI NE KADARDI?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL