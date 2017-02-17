İşte AK Parti'nin ''evet'' planı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada referandum anketlerinde dikkat çeken "kararsızlar" için çarpıcı ifadeler kullandı.

Kurtulmuş “Şu anda ‘Evet’ konusunda bir problem görünmüyor. Bu seçimden rahatlıkla evet çıkacağını görüyoruz. Kararsız bir seçmen kitlesi var. Daha kampanyanın çok başındayız. Ben ilk 10-15 gün içerisinde bu kararsız seçmenin ‘evet’e doğru hareketleneceğini düşünüyorum." dedi.

"HAYIR VEREN HERKES TERÖRİST DEĞİL"

Kamuoyundaki "Hayır diyen herkes terörist mi" tartışmasına da değinen Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da kastettiği ‘Hayır veren herkes teröristtir’ değil. Söylenen şu, PKK’nın üst düzey yöneticileri bütün networküne diyor ki ‘Hayır için sonuna kadar mücadele edin.’ DHKP-C ve irili ufaklı bütün sol örgütler açıkça hayır kampnayasına destek veriyor. FETÖ bütün çevresiyle kalan gücüyle aleni şekilde hayır kampanyasına destek veriyor. Söylediğimiz bu. Türkiye düşmanı ne kadar örgüt varsa hayır kampanyasına destek veriyor. Bu laf tersinden anlatılarak yanlış bir algı operasyonuna neden oldu. Buradan kasıt terör örgütlerinin aleni şekilde hayır kampanyasına destek verdiğidir.” dedi.

"CHP AKILLANMIŞ"

CHP'nin referandumu Anayasa Mahkemesi'ne götürmemesini de değerlendiren Kurtulmuş, "CHP bizi şaşırttı, akıllanmışlar" dedi. Anayasa Mahkemesi ile millet arasında fark olduğunu belirten Kurtulmuş, "Siyaset böyle yapılır. Millete gidiyoruz kardeşim, niye Anayasa Mahkemesi’ne gidiyorsun? Orada bir elin parmakları kadar yargıca soracağına burada 80 milyona soruyorsun. 80 milyon ne derse başımız gözümüz üzerine." dedi.

Pozitif bir kampanya olacak. ‘Kararımız Evet’ ana sloganımız olacak. Bölgesel olarak belki bazı değişiklikler olabilir.