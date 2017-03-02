İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonucu

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde Ak Parti, vatandaşın nabzını tutmak için neredeyse her hafta kamuoyu yoklaması yaptırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın miting yaptığı illerde ise, miting biter bitmez yeni anketler düzenleniyor.

Bu kapsamda, son yapılan kamuoyu yoklamaları AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK’nın hafta sonu gerçekleştirilen toplantısında masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılan en son anketlere göre referandumda hayır oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 35, evet diyeceklerin oranı ise yüzde 47. Kararsızlar dağıtıldığında bu rakam en düşük yüzde 53, en yüksek ise 58’e yaklaştı.

Erdoğan ile Yıldırım’ın sahaya inmesiyle evet oylarının arttı. Bunun nedeni yüzde 18-20’ler civarında olan kararsızların ‘Evet’e yönelmesinden kaynaklanıyor. MHP tabanında ‘Evet’e doğru yavaş bir yönelişim var. Şimdilik ‘Hayır’ oylarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.

BÖLGE BÖLGE ORANLAR

MKYK’da vatandaşın referandumdaki tercihinin bölgelere göre dağılımına yönelik de bilgi verildi. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu’da ‘Evet’ oylarının yüzde 60’ı buldu.

‘Evet’ diyen kadınların oranı erkeklerden fazla. İç Anadolu’da evet oylarının oranı yüzde 70’lere ulaştı.

Karadeniz’de yüzde 60.

Ege bölgesinde hayır oyları çok az farkla önde. Marmara ve Akdeniz’de evet ve hayır oyları eşit seviyede.

