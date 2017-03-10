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İŞTE AK PARTİ'NİN YAPTIRDIĞI SON ANKETTEKİ SONUÇ

İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuç

16 Nisan referandumu için kritik geri sayım devam ederken, AK Parti'nin son seçim anketinin ayrıntıları da belli oldu.

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AK Parti yönetimi referandum öncesi sürekli anketler yaptırarak süreci yakından izliyor. AK Parti'nin masasındaki son ankete göre evet oyları %54,6 oranında... Yaptırılan anketlerde ise ‘evet’in %54’ün altına hiç düşmediği öne sürüldü.

Halk oylaması için Ak Parti yönetimi dört koldan çalışmalarını yürütüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki ‘Referandum Strateji Ekibi’ Kürt vatandaşlara yönelik üç başlıkta söylem geliştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la da zaman zaman bir araya gelen strateji grubunun bölgeye yönelik yapılacak çalışmalar AK Parti kurmayları tarafından şöyle değerlendirildi:

İlk defa bölgede PKK baskısı olmadan sandık kurulacak. Bu bizim için en büyük avantaj.

Kürt vatandaşlarımızla ilgili 3 başlık altında çalışma yapılacak.

1- Bölge halkına demokratik kazanımlarınızın garantörü biziz. Bunların hiçbirini kaybetmeyeceksiniz.

2- Biz Kürtlere karşı değiliz. Kürtlere karşı olsaydık, Barzani ile ilişki kurup sürdürmezdik. Bizim problemimiz PKK ve PYD ile.

3-Çözüm sürecini biz sabote etmedik. Süreç devam ederken en az 12 kere PKK’nın süreç bitti şeklinde açıklamaları var. Biz buna rağmen, süreci devam ettirdik. Masayı deviren biz olmadık. Suriye’deki gelişmelerden güç alan PKK, Türkiye’deki süreci sabote etti.

Strateji grubunun yaptığı toplantılarda son anketler de masaya yatırıldı. Meclis’teki Anayasa görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne düşük olan destek oranı, şu anda 54,6’ya ulaştı. Yaptırılan tüm anketlerde evet oyları %54’ün altına hiç düşmedi. Strateji grubu bir yandan da cumhurbaşkanlığı sistemini 81 ilde anlatacak parti sözcülerini belirliyor. AK Parti kurmayları, “Biz şimdi sistemi anlatacak, halkı ikna edecek, CHP’nin tezlerini çürütecek şekilde tezlerimizi belirledik. 15 Mart’tan itibaren bu propagandaya başlayacağız” bilgisini verdi.

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