İşte Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı

Almanya'da bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Ülkenin 12. Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Steinmeier oldu.

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Seçimlerde toplam beş aday yarıştı; Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54) ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78). Seçimde Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekliyordu.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Gauck'un görev süresi 18 Mart'ta sona eriyor.

STEİNMEİER KİMDİR?

Steinmeier daha önce başbakanlık müsteşarlığı, meclis grup başkanlığı, dışişleri bakanlığı, başbakan adaylığı gibi çeşitli görevleri üstlenmiş bir isim.

Steinmeier'in kariyeri eski Başbakan Gerhard Schröder'in (SPD) safında başladı. Steinmeier, Schröder'in henüz Aşağı Saksonya Başbakanı olduğu dönemde başbakanlık dairesini yönetti. SPD 1998 yılında Berlin'de hükümeti kurma görevini aldığında Steinmeier de başkente, iktidarın merkezine gelerek önce devlet müsteşarlığı ve sonra başbakanlık dairesi başkanlığı görevlerini üstlendi. 2005'te Başbakan Angela Merkel liderliğindeki ilk Büyük Koalisyon'un dışişleri bakanı oldu. Başbakan Yardımcılığı görevi de yapan Steinmeier 2009 yılında Sosyal Demokratların başbakan adayı olarak seçimlere girdi. SPD'nin seçimleri kaybetmesinde birçokları Steinmeier'in halka uzak olmasının etkili olduğu eleştirisini getirdi.

2013 Federal Meclis seçimleri sonrasında yeniden Büyük Koalisyon'un kurulmasıyla Steinmeier de dışişleri bakanlığına tekrar geri döndü. Hür Demokrat Partili (FDP) Hans-Dietrich Genscher ile birlikte Frank-Walter Steinmeier Alman dış politikasının şekillendirici beyinleri arasında sayılıyor.

5 Ocak 1956 Detmold doğumlu olan Steinmeier idare mahkemesi hâkimi Elke Büdenbender ile evli. Çiftin üniversitede okuyan bir kızları var. Siyasetçi 2010 yılında kamuoyunun gündemine insani yönüyle gelmişti. O dönem SPD Meclis Grup Başkanı olan Steinmeier ağır hasta eşine böbreğini bağışlamak için siyasi görevlerine ara vermişti.