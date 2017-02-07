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İŞTE ANGELİNA JOLİE'NİN YENİ SEVGİLİSİ

İşte Angelina Jolie'nin yeni sevgilisi

Brad Pitt'ten boşanmak için dava açan Angelina Jolie Jared Leto ile aşk yaşıyor.

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Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'ten boşanmak için dava açan Angelina Jolie'nin, 5 yıl birlikte olduğu Jared Leto ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklar, boşanma kararın duyulmasıyla Jared Leto'nun, neredeyse her gün güzel oyuncuyu arayıp moral verdiğini söylediler.
 
Hafta içinde Los Angeles'ta baş basa yemek yiyen ikilinin, tekrar aşk yaşamasının an meselesi olduğunu belirten kaynaklar, boşanma gerçekleşmeden ciddi bir ilişkiye sıcak bakmayan Jolie'nin, yine de Leto'nun ilgisinden memnun olduğunu ileri sürdüler.

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