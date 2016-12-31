İŞTE AVRASYA TÜNELİ'NDE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN RAKAM

İşte Avrasya Tüneli'nde şehit yakınları için rakam

Avrasya Tüneli'nden toplanan yaklaşık 3,5 milyon lira şehit ve gazi aileleri aktarılacak.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerindeki indirimde maliyetin kim tarafından karşılanacağı sorusu üzerine Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde risklerin paylaşıldığını söyledi.

Arslan, söz konusu projelerin YİD modeliyle yapılmaması halinde öz kaynaklarla gerçekleştirileceğini ancak bunlar için kaynak bulunmasının zor olacağını anlattı.

Garantilerin bu amaçla verildiğine dikkati çeken Arslan, "Garantiye kadar olan rakam, devlet olarak bizim sorumluluğumuzda. Biz, yükleniciyle bu saatten sonra masaya oturup, hadi fiyat düşür deme lüksümüz yok. Orada bir kaybımız yok, fiyatı düşürdük, sürüm artacak. Biz dolayısıyla trafik artışından kaynaklı aslında elde ettiğimiz toplam gelir, daha da artacak. Buna mukabil o insanlarımız, körfezde 90 kilometreyi dolaşmayarak, yakıt tasarrufuyla milli ekonomiye katkı sağlamış olacaklar." diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlenen kampanya

Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçtiğine işaret eden Arslan, buradan 22-31 Aralık'ta elde edilen yaklaşık 3,5 milyon liralık gelirin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacağını kaydetti.

Bakan Arslan bir soru üzerine Türksat'ın da Türk lirasını desteklemek için televizyon kanallarının kira bedellerinde dolar kurunu 3,30 lirada sabit tutacaklarını söyledi. 

AA
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