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İŞTE BEREN SAAT'İN YENİ DİZİSİ

İşte Beren Saat'in yeni dizisi

Beren Saat'in yeni projesi ortaya çıktı. Saat dizinin başrollerini İlker Kaleli ile paylaşacak.

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En son ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’de oynayan güzel oyuncu Beren Saat'in yeni projesi ortaya çıktı. Ekranlara bir süre ara veren Beren Saat'in nerede oynayacağı merak ediliyordu. İşte Beren Saat'in yeni dizisi...

Milliyet/Cadde yazarı Sina Kaloğlu'nun iddiasına göre Beren Saat, Yuji Sakamoto’nun senaryosunu yazdığı ‘Woman’ dizisinin yerli hali ekranlara geri dönecek.

Kaloğlu'nun yazısına göre Beren Saat yeni dizisinde başrolleri Poyraz Karayel'in başrol oyuncusu İlker Kaleli ile paylaşacak.
 
Dizi, eşini kaybeden ve iki çocuğuyla yalnız kalan bir kadının hikayesini anlatacak.

Milliyet
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