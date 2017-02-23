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İŞTE ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ SEVGİLİSİ

İşte Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi

Oyuncu Çağatay Ulusoy aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın’da buldu.

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Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu “İçerde” dizisine katıldı. Daha önce “Kaçak Gelinler”, “Güneşi Beklerken” ve “Rengarenk” dizilerinde rol alan Sarışın, şimdilerde “İçerde”de bir polis memurunu canlandırıyor.

Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir’de doğdu.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı.

İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu dizide Sema karakterini canlandırmaktadır.

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