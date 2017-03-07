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İŞTE CHP KONTENJANINDAN İŞ BANKASI’NA GİREN İSİMLER

İşte CHP kontenjanından İş Bankası’na giren isimler

CHP'nin İş Bankası yönetimine atayacağı isimler belli oldu. Murat Karayalçın, Müslim Sarı ve Umut Akdoğan İş Bankası yönetimine girecek.

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CHP’den İş Bankası Yönetim Kurulu’na girecek isimler belli oldu. Murat Karalayçın, eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve avukat Umut Akdoğan İş Bankası yönetiminde yer alacak. İsimlerin perşembe günü açıklanması bekleniyor.

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Murat Karayalçın kimdir?

1943 yılında Samsun’da doğan Murat Karayalçın 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Karayalçın sırasıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Karayalçın son döneme kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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Müslim Sarı Kimdir?

24 Mayıs 1974’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1999 yılında TC Merkez Bankasında göreve başladı. 2004 yılında “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları Başlıklı” tezini vererek uzmanlığa atandı. Sarı CHP’den İstanbul Milletvekili de seçilmişti.

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Umut Akdoğan kimdir?

Ankara doğumlu olan Akdoğan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde iki yıl okuyup hukuk fakültesine geçiş yaptı ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. CHP Gençlik Kollarında çalışan Akdoğan bir dönem de PM üyeliği yaptı.

İŞ BANKASI’NIN ORTAKLIK YAPISI

• İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: % 40,15

• Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)*: % 28,09

• Halka açık pay: % 31,76

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