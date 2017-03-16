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İŞTE CHP'NİN REFERANDUM ŞARKISI: DÜŞMEZ ŞAŞMAZ BİR ALLAH

İşte CHP'nin referandum şarkısı: Düşmez şaşmaz bir Allah

CHP'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ''Mavi Boncuk'' şarkısından uyarlandı.

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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) referandum boyunca kullanacağı şarkı, Emel Sayın'ın seslendirmesiyle bilinen "Mavi Boncuk" isimli şarkıdan uyarlanan "Düşmez şaşmaz bir Allah" şarkısı oldu.

CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için kampanya şarkısı belli oldu. Emel Sayın'ın seslendirmesiyle bilinen "Mavi Boncuk" şarkısından uyarlanan referandum şarkısında, "Düşmez şaşmaz bir Allah, "hayır" olur inşallah" ifadeleri dikkat çekiyor.

CHP'nin referandum şarkısının sözleri şöyle:

"Düşmez, şaşmaz bir Allah, "hayır" olur inşallah

Bu kadarı da fazla, gel kurtul bir "hayır"la

İnsan beşer, bir gün şaşar mutlaka

Emanet edilmez her şey tek akla

Muhtaç kaldık bir parçacık huzura

Haydi sen de gel şimdiden "hayır"a

Düşmez, şaşmaz bir Allah

"Hayır" olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir "hayır"la

Sonu belli olmayan yola girme

Sahip çık yurduna, geleceğine

"Bunca yetkiyi babama vermem" de

Uyanalım bu kabustan el ele

"Bunca yetkiyi babama vermem" de

"Hayır" için hep birlikte Türkiye

Düşmez şaşmaz bir Allah

"Hayır" olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir "hayır"la."

İHA
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