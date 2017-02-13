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İŞTE CHP'NİN REFERANDUM TAKTİĞİ: CANVASSİNG

İşte CHP'nin referandum taktiği: Canvassing

CHP, geçen hafta PM toplantısında referandumda izleyeceği yolu belirledi.

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Referandum öncesi özel radyo ve televizyonlar için YSK ilkelerine uyma şartının kaldırılmasının ardından CHP, Kartacalı Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız” sözünden yola çıkarak, alternatif yöntemlere yöneldi. CHP’liler, yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniği ile seçmeni ikna etmeye çalışacak.

CHP, geçen hafta Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan ortak toplantıda referandumda izlenecek yolu belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün kurmaylarıyla bir araya geleceği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da kampanyanın detayları değerlendirilecek. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre; CHP’nin yürüteceği kampanya belirlenirken en çok tartışılan konu, gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının etkili olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru işaretleri oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilkeleri uyarınca özel radyo ve televizyonların siyasi partilere eşit söz hakkı tanıması zorunluluğunun geçen hafta 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılması PM’de, “Peki biz sesimizi nasıl duyuracağız” sorularına neden oldu.

‘YENİ ENGELLER GETİRİYORLAR’

CHP Lideri, “‘Kılıçdaroğlu’nu kimse dinlemesin’; bu arayış içindeler. Son KHK ile havuz medyasına ceza yazılmasın diye ‘eşitlik ilkesini’ de kaldırdılar. Çünkü bizim konuşmalarımıza mecburen yer vereceklerdi, şimdi onu da kaldırdılar. Adil bir referandumun önüne yeni engeller getiriyorlar. Bir TRT kalıyor ki, zaten tamamen hükümetin kontrolü altında” dedi. Kılıçdaroğlu, partililere Kartacalı ünlü komutan Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız” sözünü anımsatarak “Bu tablo karşısında umutsuz olmayın” dedi ve izlenecek yöntemleri tek tek sıraladı.

Partililerin “Seçmene nasıl ulaşacağız?” sorusuna “gezerek” diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, partililerden, kapı kapı dolaşarak ve seçmenlerle yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniğini kullanarak vatandaşları ikna etmelerini istedi. Kılıçdaroğlu ve kurmayları mitinglerden çok il ve ilçelerde kanaat önderleriyle bir araya gelip sorularını yanıtlayacak.

İLHAM KAYNAĞI

HANNİBAL, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış Kartacalı politikacı ve general. En büyük askeri dehalardan biri olarak tanınıyor. Askeri tarihçi Theodore Ayrault Dodge, Hannibal’ı ‘stratejinin babası’ olarak nitelendirir. Roma’nın en büyük düşmanı olarak II. Pön Savaşı’ndaki başarılarıyla tanınır. Hanibal’ın hayatını kaybettiği Gebze’de adına anıt dikilmişti.

Hürriyet
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