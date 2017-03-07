İşte cinsel organının boyuyla övünen milletler

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; araştırmaya katılan erkeklere cinsel organlarının erekte haldeki boyu soruldu.

Sonrasında da kadınlara birlikte oldukları son partnerlerinin penis boyları hakkında bir soru yöneltildi.

Araştırmacılar, erkeklerin beyanları ile kadınların verdiği bilgiyi kıyasladı. Çıkan sonuca göre; cinsel organları hakkında en çok abartanların Avustralyalılar olduğu ortaya çıktı.

Amerikalı erkeklerin de cinsel organlarıyla övündüğü ortaya çıkarken, İngilizlerin bu konudaki beyanları ise gerçeğe yakın. Kanadalı erkekler ise en kompleksiz grup…

Hindistanlı erkekler ise cinsel organlarını çok küçümsüyor. Zira erkeklerin beyanı kadınların söylediklerinden bir hayli daha küçük.

Küresel bazda bakıldığında ise erkeklerin iddiası yaklaşık 18 santimetre, kadınların beyanı ise yaklaşık 17 santimetre.

953 erkek ve 762 kadın toplam 1715 kişiyle yapılan araştırmada Türkiye’yle ilgili bir veri bulunmuyor.