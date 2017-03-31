İşte darbe girişiminin ilk 3 ismi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

481 ŞÜPHELİ

Kocaman, iddianamede, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.

DARBENİN İLK 3 İSMİ

6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisinin terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisinin Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisinin Kemal Batmaz olduğunu kaydedildi.

ASKER KANADININ BİR NUMARASI AKIN ÖZTÜRK

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz,Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.

570 klasörden oluşan, 4 bin 658 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekilleri şikayetçi olarak yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.

İddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.



İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.