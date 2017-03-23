İşte darbecilerin yaptığı gizli toplantının görüntüleri

İstanbul'daki darbe girişiminde rol oynayan Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli subayların yapmış oldukları gizli toplantının görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Darbeci askerlerin Harp Akademilerinde darbe öncesi, darbe anı ve sonrasında yaptıkları gizli toplantıların yer aldığı görüntülerde 2 darbe karşıtı subayın alıkonulması da yer alıyor. Görüntülerde, darbeci askerlerin ilk toplantıyı 14 Temmuz'da Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirdikleri görülüyor. Demir parmaklıklı kapıdan içeriye giren darbeci askerler daha sonra kapıyı üzerlerine kilitliyor. Toplantı sonunda da kapı aynı yöntemle açılarak darbeciler dağılıyor. Başka görüntülerde aynı odada darbe girişimi günü gelen kişilerin yine toplantı yaptıkları görülüyor. Dosyada, bu toplantının "darbeye ilişkin bireysel bilgilendirme toplantısı" olduğu belirtiliyor. Yine darbecilerin "Son koordinasyon toplantısı", "Toplantı odasından görevlendirme listeleriyle çıkmaları", "Darbe girişimi esnasında yaşanan hareketlilik", "Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yapılan son toplantı", "Darbe karşıtı subayların alıkonulması"nı içeren görüntüler de dosyada yer aldı.