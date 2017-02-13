İşte DEAŞ'ın köstebek tünelleri

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi. El Bab'da DEAŞ'ın saldırı için kullandığı bombalı araçlardan biri de ele geçirildi, görüntülendi.

Teröristler 15 yıl önce su taşımak için yapılan yapılan tünellerden çıkıyordu. TSK ise yaptığı açıklamada El Bab operasyonunda sabah 07.00'ye kadar 30 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı.

15 YIL ÖNCE ARAZİLERE SU TAŞIMAK İÇİN YAPILMIŞ

Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi.

ÖSO üyeleri ele geçirilen DEAŞ tünelleri ve DEAŞ'a ait zırh kaplanmış bombalı aracın görüntüsünü paylaştı.

BU SABAHA KADAR 30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda, toplam 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK Fırat Kalkanı Harekatı’nın 174’üncü günü 13 Şubat 2017 saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 143 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 51 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edilmiştir.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında geçtiğimiz haftalarda El Bab hastane tepesine sızan askerlerimizin tepeyi ele geçirdikten sonra düzenlenen canlı bomba saldırıları ile 15 askerimiz şehit olmuştu. İHA'nın haberine göre TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirilen hastane tepesi bölgesinde yapılan aramalar neticesinde devasa bir tünel bulundu. Hastanenin alt kısmında bulunan ve aşağı şehir merkezine doğru uzayan devasa tünelin 15 askerimizin şehit edilmesinde canlı bombaların geçişinde kullanıldığı iddia ediliyor. TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu.