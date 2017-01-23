İŞTE DEAŞ'IN YENİ HEDEFİ

İşte DEAŞ'ın yeni hedefi

Kanlı terör örgütü DEAŞ İspanya'yı hedef gösteren mesajları artırdı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın internet üzerinden İspanya'yı hedef gösteren mesajlarında artış kaydedildiği iddia edildi.

El Mundo gazetesinin güvenlik güçleri ve gizli servis kaynaklarına dayandırarak manşetten verdiği haberde, DEAŞ'ın internetteki sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı mesajlarda İspanya'yı hedef gösteren söylemlerin arttığı belirtildi. DEAŞ'ın "Saldırın, saldırın, saldırın. Harekete geçmeniz için daha fazla ne olmalı? Bizi küçük düşürüyorlar, siz bir şey yapmayacak mısınız?" şeklindeki mesajlarla İspanya'daki sempatizanlarını terör saldırısı için kışkırttığı öne sürüldü.

Bu arada güvenlik güçlerine göre, İspanya'da "yalnız kurt" olarak adlandırılan, tek başına hareket eden 100 kadar teröristin bulunduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrıca terörle mücadelede en üstün bir alt seviyesi olan 4. derecede alarmda olan İspanya'da 2012 yılından bu yana terörle bağlantılı 86 operasyon düzenlendiği ve 186 kişinin yakalandığı hatırlatıldı. Haberde, terör gruplarının en çok Madrid ve Barcelona'da faaliyet gösterdikleri de vurgulandı.

AA
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