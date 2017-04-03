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İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN REFERANDUM TAHMİNİ

İşte Devlet Bahçeli'nin referandum tahmini

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak ilk kez tahminde bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Sakarya mitingi sonrası verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli ilk kez referandumla ilgili anket tahmininde bulundu.

"EVETLER YÜKSELİŞTE"

MHP lideri Devlet Bahçeli "Özellikle CHP sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar, Sayın Başbakan'ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yapmış olduğumuz bazı mitingler sonrası anlaşıldı ki Evetler yükselişte, ve şuan Evetler önde görünüyor" dedi.

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