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İŞTE ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ: FOTOĞRAFLARLA AÇIKLADILAR

İşte elektrik kesintilerinin nedeni: Fotoğraflarla açıkladılar

Türkiye'yi geçen hafta karanlığa gömen elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu.

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ, eksi 4 derecenin altında yağan sulu karın elektrik hatlarının etrafını sardığını buz yükünün yüzlerce kiloya ulaştığını ve hatların kopmasına, izolatörlerin kırılmasına, direklerin yıkılmasına neden olduğunu açıkladı.

SEDAŞ, Kocaeli'de karın elektrik şebekesinde oluşturduğu hasarın kaldırılması için zorlu kış ve doğa koşulları altında çalışmalarını sürdürüyor. Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yönelik yapılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ederken, kar fırtınası ile birleşen, buz yükünün şebekeye verdiği hasarların giderilmesi ve enerjinin sürekliliğini sağlamak için İzmit'in çevre köylerinde gece gündüz çalışma yapılıyor. SEDAŞ, 105 ekip ve 212 personelle çalışmalarını sürdürürken, buz yükünün elektrik hatlarında yarattığı hasar da fotoğraflanarak belgelendi.

İşte elektrik kesintilerinin nedeni: Fotoğraflarla açıkladılar

BUZ YÜKÜ HASAR VERDİ

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, eksi 4 derecenin altındaki soğuklukta yağan sulu karın iletkenlere yapışması sonucu buz oluştuğu, buz yükünün yarattığı ağırlığın iletim hatlarına zarar verdiği belirtildi. İki direk arasında yüzlerce kilo ağırlığa ulaşan buz yükünün direkler arasındaki iletkenleri koparttığı, izolatörleri kırdığı, izolatörlerin bağlı olduğu traversleri ve direği yıktığı kaydedildi.

İşte elektrik kesintilerinin nedeni: Fotoğraflarla açıkladılar

TEİAŞ HASAR GÖREN HATLARI ONARIYOR

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan sorunların ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı, TEİAŞ'ın İstanbul'u ve Gebze OSB'leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının birinin devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın giderildiği, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edildi. TEİAŞ'ın çeşitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiği 200'e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nce destek verildiği, dün yaşanan bir kazada ise TEİAŞ'ın 3 çalışanının yaralandığı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, 2 işçinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

 

İşte elektrik kesintilerinin nedeni: Fotoğraflarla açıkladılar

İşte elektrik kesintilerinin nedeni: Fotoğraflarla açıkladılar

DHA
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