İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in naaşı yarın Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1 Kasım 1973 doğumlu evli ve 3 çocuk babası olan 22 yıllık polis memuru Fethi Sekin'in, özgeçmişi şöyle:

Mehmet Zeki ve Hatun Fethiye Sekin'in çiftinin 7 çocuğundan biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Elazığ'da okuduktan sonra başarılı bir şekilde sınavına girdiği Polis Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı. 1995 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan şehit Sekin, ilk olarak Kilis'te göreve başladı. 1999 yılında Bingöl'e atanan Sekin, 2002 yılında şark hizmetini tamamlayarak İzmir'e tayin oldu. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'de görev yapan şehit Sekin'in naaşı bugün Elazığ'a getirilecek, yarın ise törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

10 Kasım'da annesini kaybeden, babası Mehmet Zeki Sekin'in de rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği ve hastanede olduğu öğrenilen şehit Sekin'in yakınları, şehidin, ailenin en büyük çocuğu olduğunu ve polis olduktan sonra kardeşlerinin okuması için büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Şehit Sekin'in bir kardeşinin polis, bir başka kardeşinin de öğretmen olduğu belirtildi.

Öte yandan, facebook şehit Fethi Sekin'in sosyal medya hesabını "Anılaştırılmış hesap" olarak değiştirdi. Sosyal medya üzerinde birçok kişi Sekin ile ilgili anısını paylaşırken, kahramanlığı ile ilgili de gurur duyduklarını belirtti.

Hemşehrileri anlattı: "Onunla gurur duyuyoruz"

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü Muhtarı Salim Beydüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Sekin'in 3'ü kız 7 kardeş olduklarını söyledi.

Şehidin annesi Hatun Sekin'in yaklaşık iki ay önce vefat ettiğini anlatan Beydüz, şehit Sekin'i son olarak annesinin cenazesinin defnedilmesi sırasında gördüğünü belirtti.

Beydüz, Sekin'i kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Çok dürüst bir hemşehrimizdi. Polisimizin görevi başında terör saldırısını püskürttüğünü duyunca çok gururlandık. Böyle bir kahramanlık destanı yazdığı için Baskil ve Doğancık köyü olarak onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Sekin'in şehit düştüğünü öğrendikten sonra ilçedeki vatandaşların ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astığını belirten Beydüz, "Şehidimizin cenazesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Beydüz, 3 çocuk babası Sekin'in daha önce de görevi başında bir trafik kazası geçirdiğini dile getirerek, şehidin çok dürüst ve köyünde sevilen bir kişi olduğunu vurguladı.

"Polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimine katkı sağladı"

Beydüz, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in daha önce çocukları ile köyde yaşadığını, daha sonra çocuklarını okutmak için Baskil ilçesine yerleştiğini söyledi.

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan ve emekli olan şehidin babasının çocuklarını zor şartlarda büyüttüğünü bildiren Beydüz, şehit Sekin'in ailenin en büyük çocuğu olduğunu aktardı.

Sekin'in zor şartlarda okuyup, polis olduğunu anlatan Beydüz, "Polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimine katkı sağladı. İki kardeşi öğretmen, bir kardeşi de polis oldu. Onlara çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Beydüz, şehit polis memurunun kendisi gibi polis olan kardeşi Fikret Sekin'in de Şanlıurfa'da görev yaptığını kaydetti.

"Rabbim terörün ve teröristlerin belasını versin"

Doğancık Köyü imamı ve aynı zamanda şehidin çocukluk arkadaşı Kasım Aslanmirza, Sekin'in çok cesaretli, yürekli bir insan olduğunu belirtti.

Aslanmirza, Sekin ile çocukluklarının bir arada geçtiğini dile getirerek, "Allah rahmet eylesin. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Rabbim terörün ve teröristlerin belasını versin, Allah onları kahretsin." şeklinde konuştu.

Şehit polisin akrabası Cengiz Sekin de beraber büyüdüklerini söyledi.

"Vatanına bağlı, bayrağını, milletini seven dört dörtlük bir insandı. Acımız büyük, vatan sağolsun. Kendisiyle gurur duyuyoruz." diyen Sekin, saldırıdan duydukları üzüntüyü anlattı.

İzmir'de dün gerçekleştirilen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.