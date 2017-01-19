İŞTE FETÖ ELEBAŞININ YENİ İNİ !

İşte FETÖ elebaşının yeni ini !

Uzun yıllardır Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişimnden sonra yeni bina aldı.

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1999'dan bu yana Pensilvanya'da yaşayan FETÖ, ABD'deki mülk sayısını artırdı. Darbe girişiminin ardından terör örgütü üyeleri liderlerine yeni bir karargah kurdu.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'daki malikanesinden 2.5 kilometre uzakta, kilise manzaralı bina aldığı ortaya çıktı.

Fetullah Gülen, 1999'dan bu yana Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kentinde yaşıyor. Gülen'in malikanesi, gözlerden uzak bir çiftliğin içinde. Kapısında silahlı özel güvenlik görevlilerinin bulunduğu kompleksin tabelasında “Golden Generation, Worship and Retreat Center-Altın Nesil, İbadet ve İnziva Merkezi” yazıyor.

10 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULDU

Gülen'in malikanesi, 10 dönümlük arazi üzerinde 3 dönümlük alan kaplıyor. Arazide kendisini ziyarete gelenlerin kalması için misafir evleri ve müştemilat bulunuyor. Mülkün sahibi olarak, Golden Generation Worship & Retreat Center Inc. görülüyor.

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AYNI ŞİRKET SATIN ALMIŞ

FETÖ'nün karargahı olarak gösterilen bu çiftlikte, 15 Temmuz darbesi planlandı. Türkiye, Gülen'in iadesi için ABD hükümetine bastırırken, FETÖ'nün bu ülkedeki mülklerini artırmak için atağa geçtiği ortaya çıktı. Saylorsburg'taki 10 dönümlük arazinin 2.5 kilometre uzağında, yeni bir mülk alındı. Mülkün alınma tarihi olarak 23 Eylül 2016 görülüyor.
Alıcı şirket ise aynı: Golden Generation Worship & Retreat Center Inc.

Sözcü
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