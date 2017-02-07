İşte FETÖ'den ihraç edilen öğretmen sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile mücadelenin bilançosunu çıkardı. Bu kapsamda, bugüne kadar 29 bin 797 öğretmen meslekten atıldı. 7 bin 254 öğretmenle ilgili inceleme sürerken, FETÖ’nün eğitim kurumlarında çalışan 22 bin öğretmenin ise çalışma izni iptal edildi. FETÖ’ye ait bin 60 okul, 846 yurt, 900 dershane ve 351 diğer özel öğretim kurumu da kapatıldı. Bakanlığın yaptığı çalışmalar sırasında çok sayıda ‘kripto okul’ da tespit edildi. İsminin başına ‘Cumhuriyet veya Atatürk’ gibi ibareler konularak FETÖ’cü oldukları gizlenen bu okullar da kapatıldı. FETÖ’ye ait dershaneler ve özel eğitim kurumlarının çıkardığı yayınların, toplam yayıncılık faaliyetleri içindeki payının yüzde 60 olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 5 bin 918 öğretmenin uzaklaştırma kararı kaldırılırken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilen 683 öğretmen kamudan ihraç edildi. Bu kapsamdaki 10 bin 958 öğretmenle ilgili uzaklaştırma kararı ise kaldırıldı. Yurt dışındaki FETÖ okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine yönelik çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Vakıf bugüne kadar 8 ülkedeki okulları devraldı. Girişimler sonucunda Azerbaycan, FETÖ okullarının tamamen kapatılmasına karar verdi. 20’ye yakın ülkedeki okullarla ilgili görüşmeler ise sürüyor. Maarif Vakfı’nın devraldığı okullarda Türk öğretmenler görevlendirildi. Her okula bir sorumlu ve bölge koordinatörü atandı. Bakanlık, daha önce FETÖ okullarının bulunduğu ülkelerin eğitim bakanlıklarına bir yazı göndererek, bu okullardaki ‘Türk’ ifadesinin kullanılamayacağını bildirmişti. Bu arada FETÖ’nün Bosna Hersek’teki bir okulu Maarif Vakfına geçişini engellemek için Amerikan şirketine devrettiği ortaya çıktı.