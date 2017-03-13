İşte FETÖ'nün evlilik kataloğu

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri ve Eğitim Merkezi’nde (MEBS) görevli olan ve 15 Temmuz darbe girişimine katılan şüphelilerle ilgili iddianame tamamlandı. Aralarında kursiyer astsubay ve subayların bulunduğu 22 şüpheli hakkında ‘Anayasal düzeni değiştirmeye, iktidarı ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede şüpheli olarak yer alan Teğmen Okan B.'ın evinde yapılan aramada FETÖ’nün ‘katalog evliliği’ için hazırlanan notlara ulaşıldığı belirtildi.

İddianameye göre Bakaç’ın evinde bulunan not kâğıdında yer alan soru ve değerlendirmeler şöyle:

Daha önce iki kız arkadaşım oldu.

Daha önce sözlendin mi veya erkek arkadaşın oldu mu?

Sürekli ailenin yanına giden biri misin?

Mesleğim gereği başını açman gerekecek.

Biraz dağınık biriyimdir.

Ev işleri, gülücük, yemek, ütü.

Gezmeyi sever misin?

Dışarı çıkmak.

Ne tür kitaplar okursun?

Hangi tür filmleri seversin?

Tatillerini nerede geçirirsin?

Babanın durumu nasıl? (Namaz filan kılıyor mu)

Babanın hizmete karşı görüş açısı nedir?

Babanın sigara, alkol durumu...

Mesleğin getirdiği bazı kısıtlamalardan dolayı tören vb. gibi faaliyetlere katılım...