İşte FETÖ'nün finans ayağı

FETÖ’nün işadamlarına yönelik yaptığı soruşturma dosyasında çarpıcı detaylar yer aldı. İşadamlarının Hidayet Karaca başkanlığında toplantılar yaptığı, şirketlerin aylık 200 milyon lira ciro yaptığı ve bu şirketlerin örgütün finansını sağladığı ortaya çıktı.

FETÖ terör örgütüne finansal destek sağladıkları amacıyla tutuklanan 60 işadamı hakkında bir tanığın verdiği ifade ortaya çıktı. Hürriyet'ten Damla Güler'in özel haberine göre; Geçmişte cemaate bağlı şirketlerde çalıştığını söyleyen tanığın anlattıkları işadamları ve örgüt arasındaki fahiş para trafiğini ortaya çıkardı. Kendi çalıştığı firmanın aylık 5 milyon ciro yaptığını söyleyen tanık bunun gibi ciro yapan 40 civarı şirket olduğunu söyledi.

“BU ŞİRKETLER ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAĞI”

İfadesinde birçok şirket ismi sayan tanık bu şirketlerin bizzat cemaatin şirketi olduğunu söyleyerek belli bir sahibi olmadığını söyledi. Şirketlerin cemaatin finans kaynakları olduğunu anlatan tanık, “Bu firmaların sahibi olarak görülen isim Muharrem A. bu firmalarda Fetullah Gülen’den sonra gelen isimdir. Muharrem A. bu olaylardan sonra Amerika’ya kaçmıştır” dedi.

MİLYONLUK ŞİRKETLER SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIYORMUŞ

Şirketlerde çalışan işçilerin sigortasız çalıştırıldığını da anlatan tanık, çalışanlara açık senet imzalatıldığını ve işten çıkmak isteyenlerin bu senetlerle tehdit edildiğini söyledi. Bazı işçilerin şirketi SGK ve Maliye’ye şikayet ettiğini anlatan tanık, şikayetin ardından açık senetlerin daktilo ile doldurulup icraya koyulduğunu da ifadesine ekledi.

VERGİ KAÇIRMAK İÇİN PARALAR OTOBÜSLE TAŞINDI

Şirketlerin senetle yaptığı satışları fatura etmediğini anlatan tanık Türkiye’nin 7 bölgesinde toplanan paraların otobüslerle getirildiğini anlattı. Otobüsle getirilemeyen paraların ise, şirkette çalışan bazı kadınların Bank Asya bankasındaki hesaplarına yatırıldığını söyleyen tanık, “Bu kişilerin elinde zaten önceden aldıkları talimat olduğu için paraları istedikleri zaman çekiyorlardı ve bu rakam o tarihlerde aylık 3 Milyon TL civarındaydı. Bu rakamın aylık 8 Milyon TL’ye kadar yükseldiğini biliyorum. Bu paraların hepsi kayıt dışı paralardı. Vergiden kaçırmak için bu şekilde yöntem uyguluyorlardı” dedi.

“BANK ASYA BABASININ DÜKKANI GİBİYDİ”

Paraları getirme işinin örgütün en üst organına bağlı kişiler tarafından yapıldığını söyleyen ve isimlerini veren tanık, “Bu kişilerin Bank Asya’dan KARZ adı altında 1 Milyon 500 TL civarında kayıt dışı para aldıklarını biliyorum. Bank Asya bu şahısların babasının bakkal dükkanı gibiydi. Benim çalıştığım Dünya Pazarlama her ay zorunlu olarak Samanyolu Televizyonu’na 500 Bin TL ödüyordu. Bu ödenen paranın bizlerden burs adı altında zorla toplanan paralar ve üzerine şirketin kendi katkıları ile yapılıyordu” ifadelerini kullandı.



TV MÜDÜRÜ İŞADAMLARI TOPLANTISINA BAŞKANLIK YAPMIŞ

Tanık ayrıca şirket yöneticilerin her hafta Samanyolu Televizyonu’nda düzenli toplantı yaptıklarını anlattı. Tanığın ifadesinde dikkat çekici nokta ise bu toplantılara Samanyolu Televizyonu Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın başkanlık yaptığını söyledi. Bir toplantıya kendisinin de katıldığını söyleyen tanık, “Bizi toplantıdan erken çıkardıkları için herhangi bir usulsüzlük görmedim. Çünkü bizim gibi alt kademe görevlilerinin yanında iş ile ilgili görüşüyorlardı. Şirketin işleyişinde çok fazla usulsüz işlemler vardı” dedi.