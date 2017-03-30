İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 216 gün sonunda tamamlandığı MGK toplantısı ile duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO birlikleri ile gerçekleştirdiği harekata katılan 67 Türk askeri şehit olurken, 3 bini aşkın terörist öldürüldü.

216 gün süren operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Çobanbey (RAİ) ve El Bab bölgelerinden DEAŞ terör örgütü temizlendi. Türkiye tarafından tehlike olarak görülen terör unsurlarını temizlemek, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak, kontrol altına almak[ ve göç sorununu bitirmek için 5 bin kilometrelik alanda başlatılan operasyonda bölgede bulunan DEAŞ militanları ile çatışılırken, bölgeye ilerlemek isteyen YPG ve Suriye Rejim güçlerinin de önü kesildi. İç çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına gelen sivillerin güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli bölge oluşturma amacı da güdülen harekatla, DEAŞ militanları bölgeden temizlenirken, PYD'nin Türkiye sınırındaki Afrin ve Kobani kantonlarının birleştirilmesi engellendi.

Harekattan günler öncesi yaşananlar

24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı harekatından 4 gün önce Gaziantep'teki Beybahçe Mahallesi'nde bulunan Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesine yönelik terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda çoğu çocuk 57 kişi hayatını kaybederken, 94 kişi de yaralanmıştı.

Aynı gün kalabalık bir grup muhalif, ağır teçhizat yüklü 80'e yakın araç ile sınır kasabası Çobanbey'den yola çıkarak, Türk sınırına geldi.

22 Ağustos 2016'da, DEAŞ terör örgütü, Gaziantep başta olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarında örgütün sözde üst düzey mensuplarının ele geçirilmesi üzerine misilleme yaparak, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 2 adet havan ateşi açtı. Bunun üzerine Türk sınır birlikleri tarafından 60 adet obüs mermisi ateşlenerek Cerablus ve Menbiç ağır bombardıman altına alındı. Aynı günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin talimatı ile Karkamış'taki sivil halk kısa sürede tahliye edildi.

24 Ağustos'ta harekat başladı

24 Ağustos 2016 günü saat 04.00'te Türkiye "Cerablus'u IŞİD'den almak için" askeri harekat başlattığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Cerablus bombalanmaya başlandı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 294 adet topçu atışı yapıldı ve 81 hedef imha edildi. 3 saat sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı çok sayıda tank ve zırhlı birlik sınırı geçerek yüzlerce ÖSO mensubu Türkmen ve Araplarla bir araya geldi. İlk taarruz sonrası Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Keklice ve Kıvırcık kasabasını ele geçirdi. Operasyon sırasında Arap birlikler kırmızı, Türkmen birlikler ise turkuvaz kol bandı taktı. İlk belirlemelere göre 49 IŞİD'li öldürüldü.

Cerablus 15 saatte ele geçirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus kasabasının komşusu olan Gaziantep'in Karkamış ilçesinden başlayan operasyonda 15 saat gibi kısa sürede Cerablus'un kontrolü tamamen TSK ve OSÖ birliklerinin eline geçti. 25 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri, "Topraklar ilhak edilmeyecek Özgür Suriye Ordusu'na bırakılacaktır" açıklaması yaptı.

26 Ağustos günü saat 00.20'de TSK tarafından yapılan basın açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekatının devam ettiği, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterildiği" belirtildi.

27 Ağustos'ta YPG'li bir grubun Türk birliklerine yaptığı roketli saldırı sonucu bir tank hafif diğeri ağır olmak suretiyle iki tank zarar gördü. Ayrıca Türk ordusundan 3 asker yaralanmış 1 asker de şehit edildi.

29 Ağustos itibarı ile 400 kilometrelik alanda bulunan 43 köy IŞİD ve YPG'nin elinden alarak kontrol altına alındı.

31 Ağustos'ta Cerablus'un batısında IŞİD'e karşı operasyonda 1 Türk tankı roketle vuruldu, 3 asker yaralandı. TSK, "tanka saldıran teröristler imha edildi" açıklamasını yaptı. 3 Eylül'de tarihinde Türk zırhlı araçları, Suriye'ye Çobanbey ilçesinden giriş yaptı.

Cerablus-Çobanbey hattında patlayıcılar temizlendi

TSK ve OSÖ birliklerinin ilçeye girmesi ile kaçan DEAŞ militanları ise arkalarında el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla çok sayıda tuzak bıraktı. Operasyonda 92 gün sonunda, tuzaklanmış 40 mayın ve bin 707 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. 215 yerleşim yerinde, yaklaşık bin 800 kilometrekarede kontrol sağlandı.

Rus uçağı krizinin yıldönümü

Rus uçağı krizinin yıldönümü olan 24 Kasım 2016 tarihinde ise Suriye Ordusu'na bağlı uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerini vurdu. Saldırıda 3 Türk askeri şehit oldu. 9 Şubat 2017'de Rusya, kazayla Türk askerini vurdu bu saldırıda da 3 Türk askeri şehit oldu. 24 Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, El-Bab'ın kontrolünü tamamen DEAŞ'tan aldı.

2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 198 gün sonunda, TSK ve ÖSO tarafından 243 yerleşim yeri ve yaklaşık 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı. Toplam 145 gün süren operasyonla kontrolün sağlandığı Bab'dan kaçan DEAŞ mensuplarının bölgeye tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar da temizlendi.

67 Türk askeri şehit olurken, ÖSO 600 şehit verdi

Cerablus-Çobanbey-El Bab hattında toplam 216 gün süren operasyonda 67 Türk askeri şehit olurken, 245 asker de yaralanarak gazi oldu. Operasyonu TSK ile birlikte yürüten ÖSO birliklerinin ise operasyon boyunca yaklaşık 600 şehit verdiği öğrenildi.

Binlerce terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Şubat ayında yapılan açıklamada ise Fırat Kalkanı Harekatı 2 bin 288'i ölü olmak üzere toplam 2 bin 705 DEAŞ mensubu, 322'si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgesel kaynaklar, operasyon kapsamında öldürülen toplam terörist sayısının 3 bini aştığını belirtiyor.