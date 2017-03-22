  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı

İŞTE GÖREVDEN SAVCI BHARARA’NIN YENİ MESLEĞİ

İşte görevden savcı Bharara’nın yeni mesleği

Trump yönetiminin istifasını istediği ardından da görevden alınan BhararaNew York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermeye başlayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Görevden alınmadan önce Rıza Sarraf davasına bakan savcı Preet Bharara, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlıyor.

ABD’de Trump yönetiminin göreve başlamasının ardından görevde kalacağı düşünülen fakat sürpriz şekilde istifası istenen savcı Preet Bharara, istifa etmediğini ve bunun sonucunda görevden alındığını açıklamıştı.

Bharara’nın savcılık görevinden alındıktan sonra hangi mesleği yapacağı belli oldu. Bharara, New York Üniversitesi’nde hukuk eğitimi verecek.

Bharara, Hukuk Fakültesi’nin fahri üyesi olacak ve 1 Nisan’dan itibaren fakülteye katılacak.

‘İLGİLENDİĞİM KONULARA DEVAM EDECEĞİM’

Konuyla ilgili konuşan Bharara, “ABD’deki en iyi eğitim kurumlarından birisi olan New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne katılmaktan onur duyuyorum. Böylesine saygın bir ortama katılma şansı bulmaktan memnuniyet duyuyorum. Derinlemesine ilgilendiğim konular olan suç, sosyal adalet, dürüst hükümet, ulusal güvenlik, sivil haklar ve şirketlerin denetlenebilirliği alanlarına işaret etmeye devam etme fırsatını bulmak beni heyecanlandırıyor” dedi.

Bharara, üniversitenin kampüsüne yabancı değil. Görevden alınan savcı, son olarak ocak ayında üniversiteye çeşitli paneller vermek üzere gelmişti.

381
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS