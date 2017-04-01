İŞTE GÜLEN'İN İHANET ÜSSÜNDEKİ EVİ

İşte Gülen'in ihanet üssündeki evi

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde sürpriz Fetullah Gülen ayrıntısı...

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Hava Üssü iddianamesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar da eyr aldı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede Fetullah Gülen’in Türkiye’ye dönüş planı da yer aldı.

Buna göre Gülen 25 Temmuz’da dönecek ve ilk aşamada, Akıncı Üssü’nde inşa edilen bir binada kalacaktı.

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İNŞAATA BAŞLAMIŞLAR

İddianamenin ekinde yer alan CD’de darbecilerin Akıncı Üssü’nde karargâh olarak kullandığı binaların görüntüleri yer aldı. CD’de “15 Temmuz 2016’da darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde, komutanlık binasının yan tarafına yaptırılmaya başlanan ve darbeciler başarılı olsaydı 25 Temmuz 2016’da Türkiye’ye gelecek olan Fetullah Gülen’in kullanacağı değerlendirilen yapının görünümü” denilerek, inşaat alanı görüntüsüne yer verildi.

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1 Kasım seçimlerinin ardından yönetimi belirlenen ihanet ekibinin başı Gülen, 2 numarası Adil Öksüz, 3 numarası Kemal Batmaz’dı. 45 yöneticiye 303’er kez müebbet hapis istendi.

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Hürriyet
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