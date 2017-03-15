İşte Hollanda'daki skandal gözaltı anı

Türkiye ile Hollanda arasında krize neden olan olayların en kritik anı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın danışmanı ile korumalarının gözaltına alınmasıydı. Hollanda polisinin tüm diplomatik teamülleri hiçe sayarak Bakan Danışmanı ve Türk korumaların gözaltına alındıkları anın fotoğrafları ortaya çıktı.

Vatan gazetesinin haberine göre Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu rezidansına sokulmayan Bakan Kaya geçtiğimiz cumartesi akşamı Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu rezidansında gurbetçi vatandaşlarımızla buluşacaktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda, Almanya’dan karayoluyla Rotterdam’a gelen Kaya’nın konvoyunu Rotterdam’ın (güneyde) girişinde bir benzin istasyonunda durdurdu. Burada içinde gazetecilerin de bulunduğu bazı araçlar geri çevrildi.

Bakan Kaya ve beraberindeki heyet buradan Westblaak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu rezidansına doğru yola çıktı. Ancak cadde Hollanda polisi tarafından saatler önce kapatılmıştı. Beş araçlık konvoy Türkiye Başkonsolosluğu’nun olduğu binanın da yer aldığı adanın iç avlusu sayılabilecek ve hiçbir ara sokakla bağlantısı bulunmayan Schiedamse Vesthof sokağına yönlendirildi.





Özel tim baskını Kaya’nın konvoyu başkonsolosluk binasının arkasında yer alan sokağa girince ağır silahlara sahip Hollanda Polisi’nin terörle mücadele birimi olan DSI özel timleri bir anda film sahnelerini aratmayacak bir şekilde sokağın girişi ve çıkışını kapattı. Görgü tanıklarına göre sokağın iki tarafına bir düzineden fazla araçla gelen DSI özel timleri ciplerinden inerek doğruca araç içinde Bakan Kaya’yı koruyan polislere yöneldi.

Kendini kilitledi

Beş araçlık konvoyun etrafını saran yaklaşık 25-30 DSI özel tim polisi aramanın ardından Türk korumalar ile Bakan Kaya’nın danışmanlarını gözaltına aldı. Hollanda’da yayın yapan De Volkskrant Gazetesi’nin fotomuhabiri Freek van den Berg tarafından çekilen fotoğraflarda gece görüş gözlükleri dahil tam teçhizatlı DSI polisleri gözaltı işleminin ardından konvoydaki tüm araçları tek tek aradı. Bu sırada Bakan kaya kendisini araca kilitledi.



‘Bizi tutukluyorlar’

Skandal sırasında canlı yayına bağlanan Bakan Kaya’nın danışmanı Bilal Topçu yaşananları şöyle anlattı: “Bizi tutukluyorlar. Karakola götüreceklerini söylediler. Bakanımız kendi aracında henüz kendini kilitlemişti. Bizi bindirecekleri otobüsü bekliyoruz. Özel harekat tarzı polisler var etrafımızda. Arkadaşlarla beraber, koruma arkadaşlarla birlikte zırhlı araca bindirildik. Biz 5 araç buraya gelmiştik. Bakanlıktan danışman arkadaşlar, koruma polis arkadaşlar ve şoför arkadaşlar da tutuklandı. Şu an zırhlı aracın içerisindeyiz. Sayın Bakan’ın aracını göremiyorum biraz ilerde önünü kapattılar.” Özel time ateş izni verilmiş! Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV’ye yaptığı açıklamada, o gece ateş izni verildiğini açıkladı. Bakan Kaya’nın yanında “geniş omuzlu” 12 kişinin bulunduğunu söyleyen Aboutaleb, o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek “Bu durum korkutucuydu. Bakanın korumaları ateş edebilirdi. Korumaların polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi’ne ateş etme izni verilmişti” dedi.