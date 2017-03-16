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İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN EMEKLİLİK MAAŞI

İşte İbrahim Tatlıses'in emeklilik maaşı

Malulen emekliliğe hak kazanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in maaşı belli oldu.

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Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre 'malulen emekli' olmak için geçtiğimiz haftalarda heyet raporu almak üzere İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran "İmparator" lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in alacağı emekli maaşı da büyük oranda netleşti. Tatlıses'in malulen emeklilik hakkı kazandığı, gerekli işlemlerin tamamlandığı ve malulen emekli olduğu için 1600 TL civarında bir emekli maaşı alacağı öğrenildi.

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