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İŞTE İNGİLTERE'DEKİ SALDIRGAN

İşte İngiltere'deki saldırgan

İngiltere'de dehşet saçan saldırganın fotoğrafları yayınladı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Parlamento binası önünde saldırı yaşandı. Otomobilini yayaların üzerine süren saldırgan daha sonra bıçakla polise saldırırken etkisiz hale getirildi. Saldırıda biri polis 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Öte yandan Daily Mail, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

Olay yerel saatle 14.35'te meydana geldi. İngiliz Parlamento binası önünde bıçaklı ve otomobilli saldırı gerçekleşti.

Terör saldırısında biri polis 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Otomobiliyle yayaları ezerek İngiliz Parlamento binasının önüne gelen saldırgan araçtan inerek bahçeye girdi.

40'lı yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Daily Mail ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta yerde saldırı sırasında kullanılan bıçak ise dikkat çekti.

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