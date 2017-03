İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı

Kan donduran görüntüler Kuveyt'ten... Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan videoda bir binanın yedinci katından düşmek üzere olan Etiyopyalı işçi kadın görülüyor. Kadın işverenine yalvararak "Beni tutun, sarılın!" diyor.

İşveren ise "Çılgın, gel içeri!" diyerek kadına yardım etmiyor ve bu durumu videoya çekiyor. Daha fazla dayanamayıp kendini bıraktı Al Arabiya'da yer alan habere göre kadının bu duruma nasıl geldiği bilinmezken, düşmek üzere olan kadın daha fazla dayanamıyor ve pencere kenarını bırakıyor. Bu anlar an be an işveren tarafından kaydediliyor. Neyse ki kadın yumuşak bir çatıya sahip olan yandaki küçük binaya düşüyor ve ciddi bir yaralanma olmadan kurtarılıyor. Sabah Al Salem bölgesindeki Al Eiddan Hastanesi'ne nakledilerek hayata tutunuyor.

Ancak kısa süre içerisinde tüm sosyal medyaya yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, ev sahibi kadına herhangi bir yaptırım uygulanıp, uygulanmayacağı merak konusu...